21 февраля 2026 в 12:40

В Ульяновской области вспыхнул скандал с семьями погибших на СВО

В Ульяновской области возбудили дело из-за обмана семей погибших участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полицейские из Ульяновской области задержали 23-летнюю девушку по делу о мошенничестве, сообщили в Telegram-канале регионального МВД. По версии следствия, местная жительница могла собирать деньги под предлогом по установке памятника погибшим бойцам СВО.

За аферу с установкой памятника погибшим бойцам СВО полицией задержана жительница Ульяновской области. <…> Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», — уточнили в региональном МВД.

Известно, что суммы переводов от родственников погибших на СВО варьировались от 8 до 12 тыс. рублей. В ведомстве добавили, что деньги девушка могла тратить на личные нужды.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня защитника Отечества мошенники начали создавать фейковые обращения от имени известных личностей и военнослужащих, призывая к пожертвованиям на поддержку ветеранов и участников СВО. Представитель Краснодарского регионального отделения АЮР Валентина Корсунова уточнила, что злоумышленники начали совершенствовать свои схемы, применяя искусственный интеллект и дипфейки.

