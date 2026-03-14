МИД России описал дальнейшие планы на Венесуэлу

Москва и Каракас настроены на совместную работу и укрепление связей, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России. Глава ведомства Сергей Лавров и его венесуэльский коллега Иван Хиль Пинто обменялись поздравительными посланиями по случаю 81-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

С российской стороны выражен настрой на дальнейшую совместную работу на международной арене во имя построения справедливого многополярного мира, обозначена нацеленность на укрепление двусторонних политических контактов и многопланового сотрудничества во всех представляющих взаимный интерес областях, — говорится в заявлении.

Уточняется, что Венесуэла положительно оценивает развитие политического диалога и механизмов сотрудничества с Россией. Каракас подтвердил готовность и дальше укреплять связи с Москвой и работать над стабильностью и благополучием народов двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва продолжает находиться в контакте с Каракасом. По его словам, стороны ведут диалог и сохраняют заинтересованность в экономическом взаимодействии.