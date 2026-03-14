14 марта 2026 в 17:46

МИД России описал дальнейшие планы на Венесуэлу

МИД: Россия и Венесуэла настроены на совместную работу и укрепление связей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москва и Каракас настроены на совместную работу и укрепление связей, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России. Глава ведомства Сергей Лавров и его венесуэльский коллега Иван Хиль Пинто обменялись поздравительными посланиями по случаю 81-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

С российской стороны выражен настрой на дальнейшую совместную работу на международной арене во имя построения справедливого многополярного мира, обозначена нацеленность на укрепление двусторонних политических контактов и многопланового сотрудничества во всех представляющих взаимный интерес областях, — говорится в заявлении.

Уточняется, что Венесуэла положительно оценивает развитие политического диалога и механизмов сотрудничества с Россией. Каракас подтвердил готовность и дальше укреплять связи с Москвой и работать над стабильностью и благополучием народов двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва продолжает находиться в контакте с Каракасом. По его словам, стороны ведут диалог и сохраняют заинтересованность в экономическом взаимодействии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники зверски расправились с матерью обманутой ими девочки из Москвы
Появились кадры атаки на Citibank в Дубае
Власти Белгорода пошли навстречу гражданам в вопросе отопления
Порывистый ветер и холод до -5? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Лепс заявил о завершении карьеры, но с одним нюансом
«Я бы с удовольствием»: Лепс добрался до Вани Дмитриенко
Экономист раскрыл, зачем ЕС нужны санкции против нефти из России
Скончалась известная артистка из фильма «Гостья из будущего»
Раскрыты подробности о мошеннике, убившем предпринимательницу в Москве
Нацбанк Украины «слил» $1 млрд и не смог спасти гривну
Названы знаменосцы сборной РФ на закрытии Паралимпиады
США лишили актера возможности получить «Оскар» из-за гражданства
«Остается одно»: премьер Бельгии обратился к ЕС с призывом из-за России
«Вообще шок»: российская горнолыжница поделилась эмоциями после триумфа
Политолог оценил вероятность удара Ирана по Украине
В Брянской области раскрыли последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ
Мошенники убили женщину в Москве
Бойцы «Горыныча» уничтожили две диверсионные группы ВСУ
В Британии заговорили об экологической катастрофе из-за США
Финансист ответил, как ускорить погашение ипотеки
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

