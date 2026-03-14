Песков рассказал о контактах России с Венесуэлой

Москва продолжает быть в контакте с Каракасом, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, стороны ведут диалог и сохраняют заинтересованность в экономическом взаимодействии.

Мы продолжаем быть в контакте, ведем диалог, мы сохраняем заинтересованность в экономическом взаимодействии. На повестке дня остаются проекты сотрудничества, — сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что многолетняя позиция России спасла государственность Венесуэлы. Дипломат подчеркнула, что, если бы не Москва, то Запад поступил бы с Каракасом «как с тем, кто в меню». При этом известно, что военная операция США в Карибском бассейне, итогом которой стал захват президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, обошлась американскому бюджету почти в $3 млрд (231 млн рублей).

Тем временем Песков подчеркнул, что Венесуэла остается дружественной для России страной. Так пресс-секретарь ответил на соответствующий вопрос журналистов, указав, что это «безусловно».