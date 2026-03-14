14 марта 2026 в 04:35

Песков рассказал о контактах России с Венесуэлой

Москва продолжает быть в контакте с Каракасом, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, стороны ведут диалог и сохраняют заинтересованность в экономическом взаимодействии.

Мы продолжаем быть в контакте, ведем диалог, мы сохраняем заинтересованность в экономическом взаимодействии. На повестке дня остаются проекты сотрудничества, — сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что многолетняя позиция России спасла государственность Венесуэлы. Дипломат подчеркнула, что, если бы не Москва, то Запад поступил бы с Каракасом «как с тем, кто в меню». При этом известно, что военная операция США в Карибском бассейне, итогом которой стал захват президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, обошлась американскому бюджету почти в $3 млрд (231 млн рублей).

Тем временем Песков подчеркнул, что Венесуэла остается дружественной для России страной. Так пресс-секретарь ответил на соответствующий вопрос журналистов, указав, что это «безусловно».

В Киеве прогремели взрывы на фоне ревущей тревоги
Трамп сообщил об уничтожении всех военных целей на иранском острове Харк
Стало известно о повреждении пяти самолетов-заправщиков США при ударе Ирана
«Уже в клещах»: Марочко рассказал, что делают ВС РФ у Константиновки в ДНР
В Минфине раскрыли детали о лимите на налоговый вычет за обучение детей
Раскрыта сумма средней зарплаты в России в 2026 году
Снега не будет. Тепло, +12: погода в Москве и Петербурге 16–22 марта
Как вернуть деньги за сорванный тур из-за войны в Иране: пошаговая инструкция
В Госдуме рассказали, когда в России отключат отопление
Песков рассказал о контактах России с Венесуэлой
Биография, развод, выкидыш: где сейчас звезда «Не родись красивой» Уварова
«Волосы дыбом»: Мирошник допустил отмену моратория на казнь для военных ВСУ
Иран и «Хезболла» забросали Израиль ракетами
Одна европейская страна потребовала от Германии репарации на оружие
Иран озвучил условия для открытия Ормузского пролива
Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре иранского острова
«Блокада Ормуза — это провал планирования»: США и Израиль увязли в Иране
ЦАХАЛ засекла очередной обстрел со стороны Тегерана
В трех аэропортах запретили вылеты из-за химического запаха
Налет БПЛА на Кубань: удар по порту Кавказ, пожар на НПЗ, что известно
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

