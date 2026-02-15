Названа стоимость спецоперации США в Венесуэле

Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес прибывают на Wall Street Heliport для доставки в суд Нью-Йорка

Военная операция США в Карибском бассейне, итогом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в начале января 2026 года, обошлась американскому бюджету почти в $3 млрд (231 млн рублей), сообщает Bloomberg. В сумму вошли расходы на проведение всей кампании, включая содержание авианосной ударной группы и вспомогательного флота.

Операция «Absolute Resolve» («Абсолютная решимость») была реализована силами спецназа, бойцы десантировались с вертолетов в Каракасе. После подавления сопротивления охраны спецподразделения эвакуировали задержанных на американский военный корабль. В прикрытии наземной группы участвовало более 150 единиц авиации.

Сама операция была представлена как краткая и четкая — участвующие в ней 60 бойцов спецназа спустились с вертолетов в Каракасе, — отмечает издание.

Ранее стало известно, что Пентагон использовал искусственный интеллект Claude в операции по задержанию Мадуро. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что применение технологии шло вразрез с политикой компании-разработчика Anthropic, запрещающей использовать ИИ для содействия насилию.