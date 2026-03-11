Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 12:51

Прилепин рассказал о погибшем командире подразделения «Родня» Николаеве

Прилепин назвал погибшего командира Николаева лучшим типом русского мужчины

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Писатель Захар Прилепин назвал погибшего в зоне спецоперации командира подразделения «Родня» Евгения Николаева явлением лучшего типа русского мужчины, сообщает РИА Новости. О гибели военного с позывным Гайдук в зоне СВО стало известно 10 марта.

Он являл собой самый лучший тип русского мужчины. Восхитительно образованный, прочитал немыслимое количество книг, написал минимум две свои. Свободно владел испанским, обожал Латинскую Америку, всех ее «красных героев», сам бывал там, получив первые боевые навыки. При этом всегда готовый отстаивать свою правду физически, в том числе и с оружием в руках, — сказал Прилепин.

Николаев, родом из Молдавии, по словам писателя, уже тогда нес на себе «отсвет этой земли». Прилепин запомнил его неутомимым, веселым, всегда словно загорелым, даже зимой одетым в белые рубашки, а также ярким и бесстрашным.

Во время первого военного контракта Николаев получил тяжелое ранение. Как рассказал Прилепин, боец мог бы завершить службу — у него оставались в Москве небольшой бизнес и трое детей. Однако после первого контракта Николаев заключил второй, в ходе которого был ранен снова. Затем он подписал третий контракт, и полученное в этот период ранение стало смертельным.

Ранее в интербригаде «Пятнашка» сообщили, что в зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Евгений Николаев с позывным Гайдук. Там отметили, что покойный был писателем и «человеком, для которого слово и дело никогда не расходились». В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

