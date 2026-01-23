Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
«Президент отсматривает»: Прилепин об интеграции бойцов СВО в госуправление

Прилепин: Путин изучает участников СВО, претендующих на посты в госуправлении

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин лично следит за отбором кадров в системе госуправления среди участников СВО, заявил корреспонденту NEWS.ru писатель Захар Прилепин на полях форума «Знание. Государство» в Национальном центре «Россия». По его словам, претенденты — это бойцы с наградами, выдающимися биографиями и высоким уровнем образования.

Мы отбираем на от 100% участников СВО, а от 3-5%. То есть по сути это ручная работа. Насколько я знаю, лично президент отсматривает списки, отсматривает награжденных, отсматривает самые невероятные биографии, самый высокий уровень образования и лично в какие-то программы просит отозвать с фронта, — поделился Прилепин.

По словам писателя, командиры при этом не всегда «отпускают» с фронта военных по просьбе главы государства. Прилепин отметил, что зачастую это высококвалифицированные кадры, аналогов которым нет.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что программа «Время героев» помогает решать проблему нехватки квалифицированных госслужащих в новых регионах. По его словам, благодаря данной инициативе местные власти получают кадры, проверенные не только временем, но и делом.

