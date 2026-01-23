Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 19:24

Прилепин высказался об идеалах воспитания новых управленцев в России

Прилепин: история России должна стать основой воспитания новых госслужащих

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия обладает колоссальным историческим наследием и культурными достижениями, которые пока используются в полной мере для воспитания новых управленцев, заявил писатель и общественный деятель Захар Прилепин. В рамках мероприятия «Знание. Государство» в национальном центре «Россия» он отметил, что богатая история страны должна служить базой для формирования ценностей будущих управленцев, передает NEWS.ru.

Прилепин провел параллель с западным подходом, отметив, что США максимально эксплуатируют свою короткую историю, экранизируя судьбы даже второстепенных персонажей. В России же, напротив, остается огромное количество неизученных страниц и героев, способных стать нравственными ориентирами. Спикер призвал деятелей культуры активнее работать с отечественным материалом, чтобы раскрыть потенциал накопленного «исторического задела».

У нас есть колоссальное просто задело историческое, куда мы даже еще не заглядывали. Поэтому дело за молодыми, дело за новыми писателями, сценаристами, кинематографистами и всеми остальными, — резюмировал Прилепин.

Он выразил уверенность, что обращение к подлинным историческим образцам поможет сформировать качественную идеологическую основу для государственной службы.

Ранее следствие выяснило, что убийство Владлена Татарского и покушение на Захара Прилепина организовал один и тот же сотрудник СБУ. Следствие выявило личность организатора по цепочке денежных переводов, которые получали как Пермяков, так и осужденная за теракт Дарья Трепова.
чиновники
писатели
культура
Захар Прилепин
