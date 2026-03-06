Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 03:22

Умер автор знаменитой скульптуры «Рука-стул» Педро Фридеберг

Автор скульптуры «Рука-стул» сюрреалист Педро Фридеберг умер в 90 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мексиканский архитектор и дизайнер-сюрреалист Педро Фридеберг умер в возрасте 90 лет, сообщили на странице его студии в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он скончался утром 5 марта в Сан-Мигель-де-Альенде.

Фридеберг ушел из жизни в кругу семьи с большой любовью и в мире. Причина смерти не раскрывается.

Педро Фридеберг был автором знаменитой скульптуры «Рука-стул» и одним из последних представителей мексиканского сюрреализма. Его работы сочетают элементы сюрреализма, поп-арта и архитектурных фантазий.

Ранее российский актер театра и кино Владимир Довжик скончался в возрасте 57 лет, сообщили в пресс-службе Московского драматического театра «Человек». Он известен зрителям по ролям в сериалах «Бригада» и «Интерны».

До этого один из основателей челябинского ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп умер на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким.

Кроме того, актриса Ирина Шевчук скончалась в возрасте 74 лет, сообщила ее дочь, артистка Александра Афанасьева-Шевчук. По ее словам, это произошло после продолжительной болезни.

