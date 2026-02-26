Популярный актер из «Бригады» и «Интернов» умер в 57 лет

Популярный актер из «Бригады» и «Интернов» умер в 57 лет Актер Владимир Довжик из сериалов «Бригада» и «Интерны» умер в 57 лет

Российский актер театра и кино Владимир Довжик скончался в возрасте 57 лет, сообщили в пресс-службе Московского драматического театра «Человек». Он известен зрителям по ролям в сериалах «Бригада» и «Интерны».

Пришла печальная весть: вчера на 58-м году жизни не стало большого друга нашего театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика, — сказано в сообщении.

Довжик работал не только в кино, но и в театре, а также выступал как режиссер. Прощание с артистом пройдет в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что один из основателей челябинского ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп умер на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким.

Кроме того, актриса Ирина Шевчук скончалась в возрасте 74 лет, сообщила ее дочь, артистка Александра Афанасьева-Шевчук. По ее словам, это произошло после продолжительной болезни.

До этого из жизни ушла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова. Советская актриса и цирковая артистка Гитана Леонтенко скончалась на 91-м году жизни у себя дома в Москве.