Reuters: в саудовском порту Янбу возобновили погрузку нефти после атаки

Погрузка нефти в саудовском порту Янбу на побережье Красного моря полностью возобновлена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Ранее оно же передавало, что отгрузка углеводородов была временно приостановлена.

Причиной остановки стала воздушная атака на расположенный в Янбу нефтеперерабатывающий завод Samref, который является совместным предприятием компаний Saudi Aramco и ExxonMobil. Удару подвергся как сам НПЗ, так и инфраструктура порта.

По данным Reuters, последствия атаки оказались минимальными и не привели к серьезным разрушениям. Позже представитель Минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики подтвердил факт падения беспилотника на территории завода.

Ранее компания «Газпром» сообщила об отражении новых атак на инфраструктуру газопроводов в Турцию. Речь идет о «Турецком потоке» и «Голубом потоке». Уточнялось, что по компрессорной станции «Русская» были зафиксированы попытки удара 22 беспилотниками. Еще три БПЛА атаковали «Казачью», один — «Береговую».