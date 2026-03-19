19 марта 2026 в 10:16

Более 10 стран Ближнего Востока обратились к Ирану из-за атак КСИР

Главы МИД 12 стран Ближнего Востока призвали Иран к деэскалации

Главы МИД 12 стран Ближнего Востока в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации. Атаки со стороны Корпуса стражей Исламской революции никак не могут быть оправданы, говорится в совместном документе.

Эти (иранские. — NEWS.ru) атаки не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, — говорится в публикации.

В совместном заявлении подчеркивается право государств на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Страны призвали Иран прекратить атаки с применением баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые, по их утверждению, направлены на гражданские объекты, включая нефтяную инфраструктуру.

В документе отмечается необходимость немедленного прекращения атак, соблюдения норм международного и гуманитарного права, а также принципов добрососедства. По мнению авторов заявления, это должно стать первым шагом к деэскалации и восстановлению безопасности и стабильности в регионе.

Главы внешнеполитических ведомств также заявили, что дальнейшие отношения с Ираном будут зависеть от соблюдения им суверенитета других государств, невмешательства во внутренние дела, отказа от агрессивных действий и использования военного потенциала для создания угроз странам региона.

Ранее сообщалось, что иранские военные атаковали саудовский нефтеперерабатывающий завод Samref, расположенный на побережье Красного моря. Речь идет о совместном предприятии компаний Saudi Aramco и Exxon Mobil. Завод расположен в портовом городе Янбу, который используется как ключевой пункт экспорта нефти страны.

