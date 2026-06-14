Стало известно о «начинке» атаковавшего Орел БПЛА

Беспилотник Вооруженных сил Украины, атаковавший жилой дом в Орле, был начинен поражающими элементами, сообщил в МАКС губернатор региона Андрей Клычков. Он отметил, что жители поврежденного дома доставлены в пункты временного размещения, они обеспечены питанием и всем необходимым.

Не прошло и месяца после ракетной атаки ВСУ на общежитие в г. Старобельске, где погибли ни в чем не повинные студенты, и очередной украинский БПЛА, начиненный поражающими элементами, целенаправленно бьет по жилому дому в Орловской области, — написал Клычков.

Ранее Клычков сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в Орле погиб мирный житель. Еще девять человек получили травмы, и сейчас им оказывается помощь.

13 июня мирный житель получил травмы в результате атаки беспилотника ВСУ на участке автодороги Великая Белозерка — Энергодар. Пострадавшему экстренно оказали медицинскую помощь.

Также губернатор Михаил Развожаев сообщил, что во время очередной атаки беспилотников на Севастополь было повреждено здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». В результате удара БПЛА на объекте загорелась крыша.