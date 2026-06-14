Мирный житель погиб из-за атаки украинских беспилотников на жилой дом В Орле мирный житель погиб из-за атаки ВСУ на жилой дом в Орле

В результате удара украинского беспилотника по жилому дому в Орле погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Андрей Клычков на своем канале в мессенджере МАКС. Еще девять человек получили травмы и сейчас им оказывается помощь.

Сегодня ночью в результате удара украинского БПЛА по жилому дому в городе Орле пострадали люди. К глубокой скорби, один человек погиб, еще девятерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, — говорится в сообщении.

Жителей пострадавших квартир временно разместили в городских гостиницах. Ситуация находится под контролем МЧС и правоохранительных органов, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что два человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на поселок Красная Яруга. В частности, сотрудник МЧС получил осколочные ранения лица и глаз, его доставили в Краснояружскую Центральную районную больницу. Кроме того, повреждены здание пожарной части и служебный автомобиль.