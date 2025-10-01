Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины

В Ростове-на-Дону в пятиэтажном трехподъездном доме по адресу ул. Ивановского, 34, зафиксирована сквозная трещина, написал в Telegram-канале глава города Александр Скрябин. По его информации, дом ранее аварийным не считался.

Сейчас на месте работают экстренные службы и экспертные организации. Уже готовится расселение одного подъезда, для эвакуируемых жителей готовят в автобусах пункты обогрева. Работу по оценке обстоятельств происшествия эксперты начнут 2 октября.

Жителям будет предоставлена возможность переселиться в маневренный фонд. Для желающих временно переселиться в иные места, будет предоставлен транспорт, — написал мэр города.

Ранее сообщалось, что более 600 аварийных домов и недостроев ликвидировали в Подмосковье с начала года. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, на месте снесенных зданий обустроили скверы, а некоторые заброшенные объекты восстановили.

До этого стало известно, что в пятиэтажном жилом доме в Астрахани, где произошло частичное обрушение подъезда, регулярно прорывало трубы. По словам местной жительницы, подвал часто затапливало, вода стояла по колено, однако сотрудники Водоканала не реагировали на жалобы жильцов аварийной многоэтажки.