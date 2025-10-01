Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 21:16

Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины

Жителей дома в Ростове-на-Дону срочно эвакуировали из-за большой трещины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ростове-на-Дону в пятиэтажном трехподъездном доме по адресу ул. Ивановского, 34, зафиксирована сквозная трещина, написал в Telegram-канале глава города Александр Скрябин. По его информации, дом ранее аварийным не считался.

Сейчас на месте работают экстренные службы и экспертные организации. Уже готовится расселение одного подъезда, для эвакуируемых жителей готовят в автобусах пункты обогрева. Работу по оценке обстоятельств происшествия эксперты начнут 2 октября.

Жителям будет предоставлена возможность переселиться в маневренный фонд. Для желающих временно переселиться в иные места, будет предоставлен транспорт, — написал мэр города.

Ранее сообщалось, что более 600 аварийных домов и недостроев ликвидировали в Подмосковье с начала года. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, на месте снесенных зданий обустроили скверы, а некоторые заброшенные объекты восстановили.

До этого стало известно, что в пятиэтажном жилом доме в Астрахани, где произошло частичное обрушение подъезда, регулярно прорывало трубы. По словам местной жительницы, подвал часто затапливало, вода стояла по колено, однако сотрудники Водоканала не реагировали на жалобы жильцов аварийной многоэтажки.

Ростов-на-Дону
эвакуация
жилой дом
трещины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Геническа почтили память погибшего главы Совдепа
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.