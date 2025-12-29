Беженец сообщил, что ВСУ свозили иностранных наемников на полигон в ДНР Беженец Дрига: ВСУ свозили иностранных наемников на полигон в Красноармейске

Вооруженные силы Украины массово свозили иностранных наемников на полигон в ДНР, сообщил РИА Новости беженец Валерий Дрига. Расположено это место было за шахтой в Красноармейске.

Иностранцев видел. Я еще работал на шахте «Красноармейская Западная», и они за старой породой, там лесок, туда свозили, — поделился собеседник агентства.

Происходило это с середины августа по сентябрь, отметил Дрига, уточнив, что транспортировка иностранцев продолжалась около 1,5 месяца. «Смуглых», по его словам, привозили на военных машинах. Несколько раз беженец видел, как наемников увозили с полигона по 30-40 человек. Эти люди, утверждает Дрига, были в полном обмундировании, а внешне и по разговору выдавали свое иностранное происхождение.

Ранее стало известно о ликвидации группы наемников в Харьковской области. В российских силовых структурах уточнили, что в ходе операции уничтожили четверых южноамериканских бойца из 13-й бригады Нацгвардии Украины, а также трое граждан США. В Минобороны России эти данные не комментировали.