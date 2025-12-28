Новый год — 2026
Украинские наемники пали под Харьковом

ТАСС: ВС РФ ликвидировали наемников из нацгвардии Украины в Харьковской области

Колумбийский наемник Колумбийский наемник Фото: Shutterstock/FOTODOM
Группа иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, была ликвидирована в Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. В результате операции уничтожены четверо южноамериканских наемников из 13-й бригады Нацгвардии Украины, а также трое граждан США, в числе которых бывшие военнослужащие американского спецназа. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В Харьковской области уничтожена группа наемников, входивших в состав 13 брон НГУ «Хартия»: Исак Матеуш Брага (Бразилия), Мелвин Ротгер Пенья Вильямисар (Колумбия), Эрнан Эмилио Падилья Потес (Колумбия), Гарольд Эдуардо Молина Рамирес (Колумбия), — рассказал собеседник агентства.

Среди ликвидированных значатся имена бойцов из Бразилии и Колумбии. Батальон колумбийских наемников в составе «Хартии» появился с приходом на должность комбрига Китоне Даниэля Винсентовича кубинского происхождения.

Кроме того, в результате точечного удара беспилотника по автомобилю были ликвидированы трое граждан США. Среди них, по словам источника, бывшие военнослужащие спецназа США — Шон Дэвид Маквэй, Хейден Фишер Миллер и Кевин Джеймс Келли младший, который ранее служил в элитных подразделениях — 75-м полку рейнджеров и 20-й группе спецназа («Зеленые береты»).

Ранее сообщалось, что несколько украинских командиров были ликвидированы в результате удара по 103-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ близ Павловки. Также подтверждены большие потери среди рядового состава противника.

