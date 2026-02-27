Зимняя Олимпиада — 2026
Путин дал важное поручение по тепловым сетям в России

Путин поручил восстановить тепло- и электросети

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил Минэнерго и региональным властям завершить восстановление тепловых и электрических сетей не позднее марта 2026 года. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

Правительству РФ и Минэнерго России совместно с исполнительными органами субъектов РФ в кратчайшие сроки завершить мероприятия по восстановлению работы систем тепло- и электроснабжения в субъектах РФ, — говорится в документе.

Накануне губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что Хабаровск постепенно приходит в себя после удара циклона и череды коммунальных аварий. Из-за прорыва на тепломагистрали без отопления и горячей воды остались 207 объектов. В их число вошли девять детских садов, три школы и 159 жилых домов. Аварию уже полностью ликвидировали.

