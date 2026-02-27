Погода в Москве в пятницу, 27 февраля: столицу скоро затопит?

Московский регион ожидает активное половодье на фоне рекордного количества снега в феврале, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в пятницу, 27 февраля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 27 февраля

По словам Тишковца, «бурное пробуждение» водоемов ждет всю Центральную Россию, в том числе Москву и область, а также сопредельные регионы.

«Тающий снег в виде потоков воды устремится в реки, заполняя их русло с выходом большой воды из берегов и подтоплением низменностей, домов, дорог и хозяйственных построек», — отметил синоптик.

Он добавил, что с учетом высоты снежного покрова, площади столицы и осенней переувлажненности земли таяние снега превратится примерно в 5 млн кубометров воды. Примерно столько же нужно, чтобы заполнить 50-этажный небоскреб или две тысячи олимпийских бассейнов.

Ранее Тишковец сообщил, что сугробы в Москве «сдуются» на 7 см в начале марта на фоне оттепельной и слякотной погоды. Столбики термометров будут колебаться от +1 до +4.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу, 27 февраля, в Москве с утра -4,3 градуса. Пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 6 м/с. Атмосферное давление — 759,0 мм рт. ст.

«В течение дня синоптическая ситуация обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. В Москве и по области ожидается облачная погода, к вечеру небольшой снег. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Температура воздуха 0…-3. Показания барометров будут падать и составят 752 мм рт. ст.» — рассказал Тишковец.

В субботу, 28 февраля, в финальный день календарной зимы метеоусловия в Центральной России будут определяться теплым сектором североатлантического циклона с характерной для него пасмурной, сырой и слякотной погодой. В Москве пройдут осадки, ночью — в виде снега, мокрого снега, утром — ледяного дождя, днем — дождя. В сумерках 0…-2, в дневные часы потеплеет до +1–3 градусов.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 27 февраля

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге сформирует теплый сектор североатлантического циклона, подбирающегося к западным берегам Скандинавии. В регионе ожидается облачная погода, пройдут осадки в виде мокрого снега, переходящего в дожди, температура будет расти, и сегодняшний день станет самым теплым с начала года.

Температура воздуха составит +2–4 градуса, в Ленинградской области — от -1 до +4 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В субботу небольшие дожди, ночью — плюс 2–4 градуса, днем — плюс 3–5 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

