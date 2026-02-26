Погода в Москве в четверг, 26 февраля: температура резко упадет до −20?

В ночь на пятницу, 27 февраля, температура воздуха в Москве может опуститься до −8 градусов, предупредил Гидрометцентр России. Что известно о погоде в столице в четверг, 26 февраля, ждать ли более серьезного похолодания, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 26 февраля

По информации Гидрометцентра, днем в четверг температура воздуха в городе составит от −1 до −3 градусов. В ночь на пятницу она может опуститься до −8 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 760 мм рт. ст.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от −1 до −6 градусов. В ночь на 27 февраля столбики термометров могут опуститься до отметки −11 градусов.

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, с утра в Москве −5,5 градуса. Пасмурно — слоистые облака на высоте 270 м. Без осадков, ветер северный, северо-западный 2 м/с. На главной столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет рекордные для февраля и зимы за всю метеоисторию 73 см (норма — 38 см). В центре города, на Балчуге, — 81 см, в Тушино — 75 см, на МГУ — 84 см.

«В течение дня инициатива станет переходить от тыла ложбины циклона с юга — к гребню антициклона на севере, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, в облаках могут появиться просветы. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Максимальная температура воздуха — −1–4 градуса. Показания барометров будут расти и составят 759 мм рт. ст.», — рассказал синоптик.

В ночь на пятницу, по словам Тишковца, осадки маловероятны, на термометре — −4–7, а днем скажется влияние теплого атмосферного фронта, температура воздуха повысится до 0…−3 градусов.

«Заключительный день зимы пройдет в теплом секторе циклона. Небо будет хмуриться, пройдут осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя и дождя, ночью — 0…−3, в дневные часы, словно приглашая в календарную весну, наступит оттепель — 0…+3. Март стартует с оттепельной и слякотной погоды, столбики термометров будут колебаться от +1 до +4. Сугробы „сдуются“ на 7 см», — сообщил синоптик.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 26 февраля

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге будет определяться приближающимся с запада теплым атмосферным фронтом.

«Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой, и во второй половине дня начнется снег, по области местами сильный, усилится ветер и закружат метели», — предупредил синоптик.

Температура воздуха в городе составит −2–4 градуса, в Ленинградской области — −1–6 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/с, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу временами снег, переходящий в мокрый снег, днем — дожди, ночью −1–3 градуса, днем +2–4 градуса.

