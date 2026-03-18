18 марта 2026 в 17:23

Представители Франции оконфузились перед «вояжем» в Москву

Делегация РФ в Вене: Франция допустила утечку данных и сорвала визит в Москву

Визит представителей Франции в Москву обернулся для них конфузом из-за допущенной ими же утечки информации, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по разоружению Юлия Жданова на заседании Форума ОБСЕ. Она подчеркнула, что российская сторона строго соблюдает дипломатическую этику и не комментирует закрытые контакты, особенно если этого просит партнер, передает ТАСС.

Вояж советников президента Франции Эммануэля Макрона в Москву в январе 2026 года не увенчался успехом, а с подачи самих же французов, которые допустили утечку информации, обернулся для них конфузом, — сказала дипломат.

Ранее Жданова рассказала, что европейские страны под лозунгами «деколонизации» пытаются сорвать развитие России, чтобы устранить геополитического конкурента и получить неограниченный доступ к ее природным ресурсам. Дипломат назвала очевидным замысел соседей направить агрессию на восток, чтобы завладеть богатствами страны.

До этого представитель МИД России Мария Захарова предположила, что США могут сместить с поста Эммануэля Макрона, прибегнув к силовым методам. Дипломат предположила, что Макрон задается вопросом, какой из сценариев к нему применит Вашингтон — венесуэльский или иранский.

