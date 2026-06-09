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09 июня 2026 в 13:25

Песков высказался о точной дате визита Уиткоффа и Кушнера

Песков: точную дату визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не согласовали

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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Точную дату визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию пока не согласовали, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отдельно подчеркнул, что дипломатов будут рады видеть в любой момент, передает пресс-служба Кремля.

Точной даты приезда к нам пока нет. Но вместе с тем, естественно, мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России, — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что Россия сохраняет связь с США по различным каналам. Так он ответил на вопрос, доводил ли Вашингтон до Москвы содержание недавнего разговора представителей главы Белого дома Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Песков признавал, что переговорный процесс по Украине пока что стоит на паузе. При этом он обратил внимание, что американские переговорщики продолжают поддерживать активные контакты как с российской, так и с украинской стороной. Песков подтвердил сохранение действующих дипломатических каналов связи.

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