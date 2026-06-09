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09 июня 2026 в 13:15

«Каналы работают»: Песков оценил текущие отношения России и США

Песков заявил, что Россия поддерживает связь с США по различным каналам

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия сохраняет связь с США по различным каналам, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, доводил ли Вашингтон до Москвы содержание недавнего разговора представителей главы Белого дома Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция брифинга велась на платформе МАКС.

Каналы диалога между ними и нами работают, — отметил Песков.

Он добавил, что сейчас посреднический процесс США по Украине стоит на паузе. Однако Вашингтон поддерживает контакты и с Москвой, и с Киевом, резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна сообщила, что мирные переговоры по Украине продолжаются и пойдут на пользу всем участникам. По ее словам, СМИ, пытающиеся сорвать диалог между Москвой и Киевом, — это те же самые издания, которые продвигали ложь о вмешательстве РФ в выборы 2016 года.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что согласия Зеленского на заморозку конфликта по линии соприкосновения недостаточно для прекращения боевых действий. Эксперт уточнил, что выдвинутые президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года условия остаются реалистичной отправной точкой для переговоров, несмотря на глубокую ненависть к ним со стороны Украины и Европы.

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