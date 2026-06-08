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08 июня 2026 в 18:09

«Уступки недостаточно»: в США отреагировали на письмо Зеленского Путину

Подполковник Дэвис: уступки Зеленского недостаточно для прекращения СВО

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Согласия президента Украины Владимира Зеленского на заморозку конфликта по линии соприкосновения недостаточно для прекращения боевых действий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его мнению, высказанному в соцсети Х, это «небольшие уступки».

Зеленский уже давно говорит о прекращении конфликта на нынешней линии соприкосновения, и для российской стороны это совершенно неприемлемо. Неважно, насколько устал Зеленский или готов ли он пойти на небольшую уступку сейчас, потому что этой уступки недостаточно, чтобы российская сторона прекратила боевые действия, — написал он.

Он подытожил, что выдвинутые Путиным в июне 2024 года условия остаются реалистичной отправной точкой для переговоров, несмотря на глубокую ненависть к ним со стороны Украины и Европы. По его мнению, игнорирование этой реальности и иллюзия другой договоренности лишь затягивают войну, а без признания этих реалий окончание конфликта невозможно.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский лукавит, представляя себя инициатором завершения конфликта с Россией. Он отметил, что украинский политик лишь имитирует стремление к миру, тогда как его реальные действия говорили об обратном.

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