29 марта 2026 в 02:04

Военный эксперт раскрыл правду о неизбежных территориальных потерях Киева

BZ: Украине придется пойти на территориальные уступки после завершения кокфликта

Эксперт Маркус Райснер заявил, что Украине при любом исходе конфликта придется уступить часть территории, передает Berliner Zeitung. Он подчеркнул, что любой выбранный сценарий не изменит эту необходимость.

Райснер также подчеркнул, что отказ Киева от переговоров в 2022 году стал серьезной стратегической ошибкой. По его мнению, это ухудшило позиции Украины и осложнило дальнейшее урегулирование конфликта.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав МИД стран «Большой семерки» проинформировал, что в настоящий момент график переговоров по урегулированию ситуации на Украине не сформирован. Он также подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп настроен на скорейшее заключение мирного соглашения.

До этого президент США сообщил, что его администрация активно работает над мирным урегулированием украинского конфликта. Он полагает, что у сторон есть возможность преодолеть кризис. По словам главы Белого дома, обстановка постепенно стабилизируется.

Кроме того, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил: Вооруженные силы Украины могут оставить территорию Донбасса в случае затягивания конфликта между США и Ираном. По его мнению, время сейчас играет не в пользу Киева, так как российская армия активно продвигается на нескольких направлениях.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В пяти российских аэропортах неожиданно прекратили все полеты
«КСИР предупреждает»: Иран дал жесткий ответ США за удар по университету
ПВО отразила атаку беспилотников на Москву
Военный эксперт раскрыл правду о неизбежных территориальных потерях Киева
Липосакция: целлюлит, кому нельзя, делают ли мужчинам. Ликбез от хирурга
Подземные толчки встряхнули Полтавскую область
Росстандарт впервые за 35 лет обновил ГОСТ на тетради
МИД РФ бьет тревогу из-за усиленной охоты спецслужб США за россиянами
Глава иранского оборонного центра погиб от неожиданного удара США и Израиля
Google определил номер администрации Белого дома как «Остров Эпштейна»
Один из старейших работников СМИ в СССР и России умер в 91 год
Бил кувалдой, насиловал: как олигофрен на КрАЗе год кошмарил Подмосковье
В Белгородской области мужчина погиб от дрона ВСУ
Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов над Брянском
Гражданская авиация России перешла на летнее расписание и новые маршруты
В Дубае прогремел повторный взрыв на складе ВСУ
Признание о матери, труп в авто, слова об СВО: где сейчас Гоша Куценко
Дети, деньги и документы: как правильно развестись. 10 советов от адвоката
В Ленинградской области несколько человек погибли при пожаре в жилом доме
Иран разрешил судам одной страны пройти через Ормузский пролив
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
Россия

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

