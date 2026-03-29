Эксперт Маркус Райснер заявил, что Украине при любом исходе конфликта придется уступить часть территории, передает Berliner Zeitung. Он подчеркнул, что любой выбранный сценарий не изменит эту необходимость.

Райснер также подчеркнул, что отказ Киева от переговоров в 2022 году стал серьезной стратегической ошибкой. По его мнению, это ухудшило позиции Украины и осложнило дальнейшее урегулирование конфликта.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав МИД стран «Большой семерки» проинформировал, что в настоящий момент график переговоров по урегулированию ситуации на Украине не сформирован. Он также подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп настроен на скорейшее заключение мирного соглашения.

До этого президент США сообщил, что его администрация активно работает над мирным урегулированием украинского конфликта. Он полагает, что у сторон есть возможность преодолеть кризис. По словам главы Белого дома, обстановка постепенно стабилизируется.

Кроме того, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил: Вооруженные силы Украины могут оставить территорию Донбасса в случае затягивания конфликта между США и Ираном. По его мнению, время сейчас играет не в пользу Киева, так как российская армия активно продвигается на нескольких направлениях.