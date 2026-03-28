В Турции обозначили сроки возобновления переговоров по Украине В Турции заявили, что надеются возобновить переговоры по Украине в апреле

Анкара выражает надежду на проведение переговоров по урегулированию украинского конфликта в апреле, однако конкретных инициатив от участников процесса пока не поступало, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции. Он добавил, что точных сроков нет, однако республика готова выступить площадкой для переговоров.

Конкретных сроков пока нет, как и предложений от сторон. Что касается вашего вопроса о вероятности переговоров в апреле, свою готовность организовать эти переговоры мы уже объявили. Мы готовы, — указал источник.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав МИД стран «Большой семерки» проинформировал, что в настоящий момент график переговоров по урегулированию ситуации на Украине не сформирован. Он также подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп настроен на скорейшее заключение мирного соглашения.

До этого президент США сообщил, что его администрация активно работает над мирным урегулированием украинского конфликта. Он полагает, что у сторон есть возможность преодолеть кризис. По словам главы Белого дома, обстановка постепенно стабилизируется.