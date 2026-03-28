28 марта 2026 в 16:10

В Турции обозначили сроки возобновления переговоров по Украине

В Турции заявили, что надеются возобновить переговоры по Украине в апреле

Анкара выражает надежду на проведение переговоров по урегулированию украинского конфликта в апреле, однако конкретных инициатив от участников процесса пока не поступало, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции. Он добавил, что точных сроков нет, однако республика готова выступить площадкой для переговоров.

Конкретных сроков пока нет, как и предложений от сторон. Что касается вашего вопроса о вероятности переговоров в апреле, свою готовность организовать эти переговоры мы уже объявили. Мы готовы, — указал источник.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав МИД стран «Большой семерки» проинформировал, что в настоящий момент график переговоров по урегулированию ситуации на Украине не сформирован. Он также подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп настроен на скорейшее заключение мирного соглашения.

До этого президент США сообщил, что его администрация активно работает над мирным урегулированием украинского конфликта. Он полагает, что у сторон есть возможность преодолеть кризис. По словам главы Белого дома, обстановка постепенно стабилизируется.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Большунов показал, почему его называют одним из лучших лыжников
Американист оценил вероятность выхода США из переговоров по Украине
Ветерана увезли в реанимацию из-за рухнувшей на нее глыбы льда
В Дагестане развернули оперштабы в связи с наводнениями
«Много повреждений»: Зеленский сделал признание после ударов по Одессе
Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью журналистов в Ливане
Уровень воды вырастет почти на метр в реках российского региона
Жуткое нападение ВСУ отправило двух мирных жителей в больницу
Дымящаяся воронка вместо Киева, дроны-LEGO: новости СВО к вечеру 28 марта
В Европе угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat
Во Франции предотвратили нападение на американский банк
Политолог назвал роковое последствие начала войны Йемена против Израиля
Лунная миссия США может накрыться «медным тазом»
В Дагестане пошли на серьезные меры из-за сильных осадков
Ситуация в Дубае 28 марта: КСИР атакует солдат ВСУ, союзник поможет Ирану
Горбатый кит второй раз застрял на мелководье
ЦАХАЛ подтвердила убийство журналистки, сотрудничавшей с «Известиями»
Израильский дрон убил двух журналистов на юге Ливана
Замглавы администрации Сочи обменял город на личную выгоду
Помощник главы ДНР рассказал, когда впервые подрался с националистами
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

