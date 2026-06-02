Появились новые подробности смертельного ДТП под Тихвином Годовалая и четырехлетняя девочки погибли в лобовом ДТП под Тихвином

Годовалая и четырехлетняя девочки погибли в результате жесткого ДТП на трассе А-114 под Тихвином, передает «78.ru». Авария произошла днем 2 июня при лобовом столкновении автомобилей Audi и Renault.

Жертвами происшествия также стали 32-летний мужчина и 27-летняя женщина. Оба водителя легковушек получили тяжелые травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия. Расследование ведется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью человека и гибели людей по неосторожности.

Четыре человека погибли в результате лобового столкновения Renault Duster и Audi на трассе в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщили в региональном управлении МЧС. Еще двое пострадали, в тяжелом состоянии они были доставлены в больницу. Авария произошла на 438-м км трассы А-114 2 июня.

До этого 16-летний мотоциклист в Смоленской области погиб после столкновения с лосем, внезапно выбежавшим на дорогу. В результате полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.