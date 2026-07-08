9 июля — праздник Тихвинской иконы Божией Матери: история обретения, чудеса

В 1383 году, когда Русская земля только начинала оправляться после Куликовской битвы, на берегах Ладожского озера произошло событие, которое потрясло всех. По преданию, летом 9 июля рыбаки, занятые обычным трудом на озере, заметили над водой необъяснимое светящееся облако. По мере его приближения к берегу люди ясно увидели в этом сиянии образ Богородицы с младенцем на руках. Образ плыл над водой, это было явление Тихвинской иконы. В тот же день началось строительство храма в честь образа Богоматери. Однако ночью икона перенеслась на другой берег реки Тихвинки. На следующее утро туда же перенесли и начатый храм. Так определилось место, где иконе суждено было остаться. После окончания строительства храма, названного в честь Успения Пресвятой Богородицы, явленную икону поставили внутри него. С тех пор она стала называться Тихвинской.

История Тихвинской иконы: от обретения до наших дней

Долгие века Тихвинская икона Божьей Матери была неизменной заступницей русского государства. Враги не раз пытались уничтожить святыню, но всякий раз терпели сокрушительное поражение. Во время Великой Отечественной войны судьба образа сложилась драматично. Перед приходом немецких войск икону вывезли из монастыря, и долгие годы она находилась в Америке, сохраняясь в частных коллекциях. И только в 2004 году она была торжественно возвращена на историческое место — в Тихвинский Успенский монастырь. С тех пор святыня вновь доступна для поклонения верующих. По традиции, на летнее время образ переносят в Успенский собор, а на зимнее — в Покровский храм монастыря.

История Тихвинской иконы: от обретения до наших дней Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Чудеса и исцеления от Тихвинского образа

С самого своего явления Тихвинская икона прославилась множеством чудес и исцелений. В древних сказаниях говорится, что образ «даровал исцеление больным и утешал негодующих душею». Слепые прозревали, бесноватые освобождались от своих недугов. Многие в далеких краях, призывая Заступницу, получали избавление от бед и напастей.

И сегодня, по свидетельству многих верующих, молитвы перед этой иконой не остаются без ответа. Есть даже особые книги, куда записывают рассказы о чудесных исцелениях, происходящих по молитвам перед Тихвинским образом.

О чем молятся перед Тихвинской иконой

Глубокий духовный смысл Тихвинской иконы Божьей Матери раскрывается через ее название, которое в православной традиции звучит как «Одигитрия», что переводится как «Путеводительница». Именно поэтому перед этим образом испокон веков возносят молитвы те, кто отправляется в дальнюю дорогу. В древности к ней прибегали купцы, отправляющиеся в опасные торговые походы, и воины, идущие на защиту родины.

О чем молятся Тихвинской иконе Божьей Матери? Особое место в молитвенном обращении к этому образу занимает прошение о детях. Богородица изображена здесь не просто как Дева, но как любящая Мать, бережно прижимающая к себе Богомладенца. Родители приносят к этой иконе свои самые большие боли: болезни детей, их отклонения в поведении, уход из семьи или потери веры. Также традиционно принято молиться перед этой иконой о благополучном исходе беременности, легких родах и о здоровье младенцев.

Чудеса и исцеления от Тихвинского образа Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Где находится чудотворная икона сегодня

Сегодня подлинная чудотворная Тихвинская икона Божией Матери покоится в Успенском соборе Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря. После возвращения образа из-за рубежа монастырь пережил настоящее возрождение. Здесь постоянно ведутся богослужения, а сам собор открыт для всех желающих приложиться к древней святыне. Икона помещена в специальный киот, который позволяет паломникам видеть ее на близком расстоянии. Но, следуя древней традиции, в летнее время (с мая по октябрь) ее можно увидеть в Успенском соборе, а на зимнее ее переносят в Покровский храм. Эта традиция существовала несколько веков, но была прервана после закрытия обители в 1920-е годы. Ее возобновили в 2017 году.

Для верующих людей, которые не могут лично приехать в Тихвин, в православных храмах по всему миру существуют точные списки с этой иконы. Самые известные из них находятся в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Православная традиция утверждает, что благодать первообраза полностью переходит на точно скопированные списки, поэтому молитва перед ними имеет такую же силу. Тихвинский монастырь стал местом непрерывного паломничества, куда люди приезжают не только 9 июля, но и в течение всего года, чтобы найти покой, исцеление и духовное руководство в своей жизни.

О чем молятся перед Тихвинской иконой Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Традиции празднования 9 июля

9 июля в православном календаре отмечается с особым благоговением и радостью. В этот день в Тихвинском монастыре совершается торжественное всенощное бдение накануне и Божественная литургия в самый день праздника. Храм заполняется тысячами верующих, многие из которых стоят на улице, потому что внутрь просто нет возможности пройти. Обязательной частью праздника является крестный ход вокруг монастыря, во время которого выносят саму чудотворную икону. Это действо символизирует единение небесного и земного, а также является напоминанием о том пути, который образ проделал от вод озера до стен собора. Интересно, что в народе этот день связан и с памятью преподобного Давида Солунского, которого называли Земляничником. Считалось, что именно тогда в лесах поспевает первая земляника.

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