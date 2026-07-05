Число жертв жесткого ДТП под Тихвином выросло В больнице скончался еще один пострадавший в ДТП под Тихвином

В больнице скончался 78-летний водитель автомобиля Renault, пострадавший в крупной дорожной аварии в Тихвинском районе, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». Пожилой мужчина ушел из жизни спустя два дня после жесткого столкновения на трассе А-114.

Погибшим оказался Юрий Медведчиков — отец солиста музыкальной группы ВЭН/VHEN, о чем журналистам сообщил его сын. Таким образом, автомобилист стал уже пятой жертвой автокатастрофы, унесшей ранее жизни двух взрослых и двоих детей.

Инцидент случился 2 июня. Лобовое столкновение автомобилей Audi и Renault произошло на трассе А-114 под Тихвином, на месте умерли годовалая и четырехлетняя девочки. Жертвой происшествия также стала 27-летняя женщина. Оба водителя легковушек получили тяжелые травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

До этого 16-летний мотоциклист в Смоленской области погиб после столкновения с лосем, внезапно выбежавшим на дорогу. В результате полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.