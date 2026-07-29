МЧС сообщило о воздушной опасности в Рязанской области

Режим воздушной опасности объявили на территории Рязанской области, сообщила пресс-служба регионального главного управления МЧС. Информация о возможных последствиях уточняется.

Внимание всем. Воздушная тревога, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее украинские БПЛА атаковали Воронежскую область. В нескольких сельских поселениях пригородного района ввели режим чрезвычайной опасности. Местные власти оперативно приняли меры для восстановления поврежденного и уничтоженного имущества. Тогда же стало известно, что в результате атаки ВСУ на Воронежскую область погиб трехлетний ребенок. Как рассказал глава региона Александр Гусев, при вражеском ударе также получили ранения различной степени тяжести родители погибшего малыша и еще один местный житель.

Также в Рязанской области в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом пострадал один человек. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что в ночь на 28 июля средства противовоздушной обороны сбили над территорией области четыре вражеских БПЛА.