Цифровой рубль: что это, как платить, что с наличкой с 1 сентября 2026-го

Цифровой рубль: что это, как платить, что с наличкой с 1 сентября 2026-го

Осенью 2026 года в России стартует массовое внедрение цифрового рубля — третьей формы национальной валюты наряду с наличными и безналом. NEWS.ru рассказывает, что такое цифровой рубль, как им платить, на что можно тратить и когда банки и компании обязаны перейти на новый формат расчетов.

Что такое цифровой рубль и чем он отличается от безналичных денег и криптовалют

С 1 сентября 2026 года в России начнется первый этап обязательного внедрения цифрового рубля, в рамках которого крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность переводить цифровые рубли и оплачивать ими покупки — сейчас такие операции доступны только участникам пилотного проекта, рассказала NEWS.ru заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, пояснил в беседе с NEWS.ru заместитель генерального директора по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс. «Он существует в цифровом формате на специальной платформе Банка России. Его стоимость не отличается от привычных денег — один цифровой рубль всегда равен одному наличному или безналичному рублю», — отметил эксперт.

Пользоваться цифровым кошельком также можно будет через приложение банка, где можно будет проверять остаток, переводить цифровые рубли и оплачивать покупки, пояснила Левашенко. «При этом банк будет только предоставлять доступ к цифровому кошельку и не сможет распоряжаться находящимися в нем средствами. В свою очередь от криптовалюты цифровой рубль отличается тем, что его выпускает Банк России, тогда как у криптовалюты единого эмитента нет», — уточнила собеседница NEWS.ru.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Как и на что можно тратить цифровые рубли

По словам Левашенко, цифровыми рублями можно будет оплачивать покупки в магазинах по QR-коду, а также на сайтах и в приложениях. При необходимости их можно будет перевести на банковский счет и снять наличными, проценты на их остаток начисляться не будут.

С помощью цифровых рублей можно будет переводить деньги другим людям, оплачивать товары и услуги, а в дальнейшем — совершать и другие операции, которые сегодня доступны при безналичных расчетах, подчеркнул Блисс. При этом тратить их разрешено на любые привычные покупки и услуги — каких-то специальных ограничений для обычных платежей не вводится.

Какие уникальные возможности дает цифровой рубль

Одна из особенностей цифрового рубля — возможность использовать его для целевых выплат. Например, если государство направляет средства на поддержку семей, в будущем цифровой рубль может позволить ограничить их использование определенными категориями расходов — например, оплатой детских товаров или услуг, дополнил Блисс. При этом, по его словам, такие условия будут зависеть от конкретной программы поддержки, а не распространяться на все цифровые рубли.

Эксперт также подчеркнул, что цифровой рубль не заменит наличные деньги или банковские карты. Это дополнительный платежный инструмент, который расширит выбор способов оплаты. Использование цифрового рубля будет добровольным: каждый сможет самостоятельно решить, в какой форме хранить средства и каким способом оплачивать покупки.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто и когда обязан перейти на прием цифровых рублей

Как отметила Левашенко, банки и компании будут переходить на цифровой рубль постепенно. С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны будут дать возможность клиентам переводить цифровые рубли и оплачивать ими покупки, а компании с годовой выручкой свыше 120 млн рублей — принимать такую оплату.

«С сентября 2027 года это требование будет действовать для остальных банков с универсальной лицензией и компаний с выручкой более 30 млн рублей, а с сентября 2028 года — для банков с базовой лицензией и компаний с выручкой от 20 млн рублей. Компании с меньшей выручкой и магазины без доступа к интернету принимать цифровые рубли обязаны не будут», — заключила специалист.

Читайте также:

В России начнут регулировать работу криптообменников и ЦФА

В России начали выплачивать зарплату в цифровых рублях

ЦБ скрыл список банков — участников пилотирования цифрового рубля