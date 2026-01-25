Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 20:32

СФР опубликовал полную инструкцию по получению накопительной пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Накопительная пенсия представляет собой реальные средства, сформированные за счет взносов работодателя, добровольных платежей, материнского капитала и инвестдохода. Эти деньги могут находиться в Социальном фонде или негосударственном пенсионном фонде, а порядок их получения регулируется отдельными правилами, следует из данных на сайте СФР.

Правом на накопительную пенсию обладают граждане 1967 года рождения и моложе благодаря взносам работодателей до 2014 года. Средства также сохранились у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, за которых отчисления делались в 2002–2004 годах. Накопления формируются и у участников программы госcофинансирования, а также у тех, кто направлял маткапитал на пенсию.

Размер выплаты зависит от суммы средств и источников их формирования. С 1 июля 2024 года действует правило: если ежемесячная выплата оказывается ниже 10% прожиточного минимума пенсионера — в 2026 году это 1628 рублей — накопления выдают разово. Порог для единовременной выплаты составляет около 439 тыс. рублей, исходя из периода расчета в 270 месяцев.

Если на счете нет средств по госcофинансированию или маткапиталу, сумма до порога выплачивается полностью, а при превышении назначается пожизненная ежемесячная выплата. Если такие средства есть, возможны два варианта: оформление единой выплаты по общим правилам или подача двух отдельных заявлений. Во втором случае взносы работодателя и средства поддержки рассчитываются отдельно, и часть накоплений можно получить как срочную выплату на 120 месяцев.

Отдельно действует программа долгосрочных сбережений, которая позволяет гражданам самостоятельно выбирать сроки и условия получения средств. Для перехода в ПДС нужно заключить договор с НПФ и подать заявление о переводе накоплений. В этом случае деньги получают расширенную защиту, а владельцу доступны специальные условия, включая возможность использовать средства в особых жизненных случаях.

Заявление на выплату подают через портал «Госуслуги», сайт Социального фонда или в личном кабинете НПФ — в зависимости от того, где хранятся накопления.

Ранее стало известно, что в Госдуме обсуждают расширение возможностей использования маткапитала для многодетных семей. Необходимость изменений объясняют тем, что сумма выплаты уже приближается к 1 млн рублей, а потребности растут пропорционально количеству детей.

