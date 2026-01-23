Многодетным семьям расширят возможности для траты маткапитала

В Госдуме РФ обсуждают расширение возможностей использования маткапитала для многодетных семей, сообщила ТАСС первый зампред профильного комитета Татьяна Буцкая. Новые направления трат будут прорабатываться совместно с родительскими ассоциациями. Необходимость изменений объясняют тем, что сумма выплаты уже приближается к 1 млн рублей, а потребности растут пропорционально количеству детей.

Буцкая подчеркнула, что любые нововведения должны соответствовать принципу «фундаментальности» государственной поддержки. В ответ на вопросы о возможности покупки автомобиля на средства сертификата Буцкая процитировала позицию президента о долгосрочном характере выплаты.

Это приданое от государства, оно надолго. Квартира — это то, что всегда с тобой. Образование — это то, что всегда с тобой, — отметила парламентарий.

На текущий момент средства можно направить на жилье, образование, накопительную пенсию матери, помощь детям с инвалидностью или ежемесячные выплаты. С 1 февраля 2026 года размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 729 тыс. рублей, а на второго — до 963 тыс. (если ранее поддержка не оформлялась). Стратегия поддержки многодетности в РФ рассчитана на период до 2036 года и предполагает планомерное расширение льгот.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в России следует вдвое увеличить страховой стаж за время, проведенное в декретном отпуске. По его словам, это позволит сохранить драгоценное время матерей и восстановить справедливость.