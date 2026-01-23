Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 10:32

Многодетным семьям расширят возможности для траты маткапитала

В Госдуме обдумывают расширение возможностей маткапитала для многодетных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Госдуме РФ обсуждают расширение возможностей использования маткапитала для многодетных семей, сообщила ТАСС первый зампред профильного комитета Татьяна Буцкая. Новые направления трат будут прорабатываться совместно с родительскими ассоциациями. Необходимость изменений объясняют тем, что сумма выплаты уже приближается к 1 млн рублей, а потребности растут пропорционально количеству детей.

Буцкая подчеркнула, что любые нововведения должны соответствовать принципу «фундаментальности» государственной поддержки. В ответ на вопросы о возможности покупки автомобиля на средства сертификата Буцкая процитировала позицию президента о долгосрочном характере выплаты.

Это приданое от государства, оно надолго. Квартира — это то, что всегда с тобой. Образование — это то, что всегда с тобой, — отметила парламентарий.

На текущий момент средства можно направить на жилье, образование, накопительную пенсию матери, помощь детям с инвалидностью или ежемесячные выплаты. С 1 февраля 2026 года размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 729 тыс. рублей, а на второго — до 963 тыс. (если ранее поддержка не оформлялась). Стратегия поддержки многодетности в РФ рассчитана на период до 2036 года и предполагает планомерное расширение льгот.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в России следует вдвое увеличить страховой стаж за время, проведенное в декретном отпуске. По его словам, это позволит сохранить драгоценное время матерей и восстановить справедливость.

многодетные семьи
дети
Госдума
льготы
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец пропавшего подростка отверг связь похищения с его бизнесом
Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
«Пьяная мать — горе семье»: Слава опубликовала смелое видео
Американист назвал неочевидный способ давления США на Украину
Испанский клуб выгоняет российского футболиста Захаряна
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.