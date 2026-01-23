Миронов предложил новую меру поддержки женщин с детьми

В России следует вдвое увеличить страховой стаж за время, проведенное в декретном отпуске, заявил NEWS.ru руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, это позволит сохранить драгоценное время матерей и восстановить справедливость.

С начала года Соцфонд перерасчитал пенсии для 400 тыс. многодетных женщин. Это стало возможным благодаря предложению нашей фракции, которое поддержал президент России [Владимир Путин]. В декабре 2024 года он поручил правительству отменить лимит в начислении страхового стажа за детей. Сейчас в него засчитываются полтора года периода ухода за ребенком, хотя его максимальный срок вдвое больше. Нередко молодые мамы остаются в декрете все три года, не могут выйти на работу раньше, в том числе из-за нехватки мест в детсадах. Женщина посвящает себя заботе о ребенке, но в итоге теряет время. Это несправедливо, и мы давно предлагаем засчитывать в стаж все три года декретного отпуска, — высказался Миронов.

Он пояснил, что предлагается увеличить пенсионные коэффициенты за время ухода за ребенком, снизить требования по трудовому стажу и пенсионным баллам для многодетных матерей. По словам парламентария, принятие этих предложений значительно улучшило бы условия для женщин с одним-двумя детьми и для многодетных мам. Депутат заключил, что пенсионная система должна быть ориентирована на поддержку рождаемости и многодетных семей.

Ранее Путин заявил, что продление рабочего времени детских садов и яслей ускорит возвращение женщин на работу после декрета. По его словам, это решение поможет сохранить их профессиональные навыки.