Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 07:05

Миронов предложил новую меру поддержки женщин с детьми

Депутат Миронов предложил вдвое увеличить страховой стаж за детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России следует вдвое увеличить страховой стаж за время, проведенное в декретном отпуске, заявил NEWS.ru руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, это позволит сохранить драгоценное время матерей и восстановить справедливость.

С начала года Соцфонд перерасчитал пенсии для 400 тыс. многодетных женщин. Это стало возможным благодаря предложению нашей фракции, которое поддержал президент России [Владимир Путин]. В декабре 2024 года он поручил правительству отменить лимит в начислении страхового стажа за детей. Сейчас в него засчитываются полтора года периода ухода за ребенком, хотя его максимальный срок вдвое больше. Нередко молодые мамы остаются в декрете все три года, не могут выйти на работу раньше, в том числе из-за нехватки мест в детсадах. Женщина посвящает себя заботе о ребенке, но в итоге теряет время. Это несправедливо, и мы давно предлагаем засчитывать в стаж все три года декретного отпуска, — высказался Миронов.

Он пояснил, что предлагается увеличить пенсионные коэффициенты за время ухода за ребенком, снизить требования по трудовому стажу и пенсионным баллам для многодетных матерей. По словам парламентария, принятие этих предложений значительно улучшило бы условия для женщин с одним-двумя детьми и для многодетных мам. Депутат заключил, что пенсионная система должна быть ориентирована на поддержку рождаемости и многодетных семей.

Ранее Путин заявил, что продление рабочего времени детских садов и яслей ускорит возвращение женщин на работу после декрета. По его словам, это решение поможет сохранить их профессиональные навыки.

дети
родители
женщины
семьи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 января
Вильфанд рассказал о надвигающейся аномальной «зимней жаре»
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью дюжины БПЛА
Ветеринар дал совет собачникам для выгула в сильные морозы
Восторг за копейки: салат из моркови и сыра — закуска за 5 минут!
Пленный боец ВСУ рассказал, что происходит на Сумском направлении
«Претензий не имеем»: адвокат Лурье рассказала, что Долина погасила долги
Евросоюз обсудит возможности укрепления единого рынка
Раскрыта судьба владельца обрушившегося в Новосибирске ТЦ
Миронов предложил новую меру поддержки женщин с детьми
Трамп отозвал приглашение в Совет мира у премьера одной страны
В российских школах могут сократить изучение одного предмета
Россиянам рассказали о пользе банных процедур
Промышленный объект загорелся в Пензе после атаки дронов ВСУ
Склады ВСУ взлетели, пехота разбежалась: успехи ВС РФ к утру 23 января
Раскрыта неожиданная опасность популярного напитка с шариками тапиоки
Просто надули: как в Удмуртии развели клиентов автосалона на 144 млн
Трамп рассказал, когда ждет Си Цзиньпина в гости
В Европе объявила о начале милитаризации Арктики
Врач назвала напитки, которые лучше всего согреют на морозе
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.