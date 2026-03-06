Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 12:27

Психиатр объяснил, как пережить начало самостоятельной жизни ребенка

Психиатр Лозгунова: механизм компенсации поможет пережить переезд ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Механизмы компенсации помогут пережить начало самостоятельной жизни ребенка и его переезд, рассказала «Здоровью Mail» врач-психиатр Елена Лозгунова. Она отметила, что наладить психологическое состояние помогут новые увлечения и времяпрепровождение в кругу друзей.

Построение отношений в зрелом возрасте — прекрасный способ переноса акцентов, — рассказала Лозгунова.

Она отметила, что в такой период появляется достаточно времени для собственных интересов и привязанностей. Также она посоветовала разделить грусть и чувство пустоты с партнером.

Ранее нейропсихолог Светлана Пуля рассказала, что первый год в браке считается одним из самых тяжелых. По ее словам, в начале семейных отношений люди пребывают под влиянием мощной нейрохимической поддержки.

дети
родители
переезды
психиатры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Щербаков высказался о назначении Хабенского и Безрукова в ведущие театры
Brent впервые с июля 2024 года превысила $87 за баррель
Азербайджан решил вывести свой дипкорпус из Ирана
Полиции сказали, что сами разберутся: мужчина расчленил троих родственников
Украинскому блогеру дали в России 6,5 лет
Следователь раскрыла детали одного из самых громких убийств Новосибирска
Солист группы «Три дня дождя» стал отцом второго сына за полгода
Реклама в Telegram запрещена или нет? Что сказали в ФАС и РКН, разъяснения
Экс-игрок сборной СССР объяснил провал «Спартака» в матче с «Динамо»
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
В Кремле раскрыли, к чему приведет размещение ядерного оружия в Финляндии
Жительница Кировска смогла вернуть деньги, переданные мошенникам
В России призвали иранцев уничтожить мировое зло во главе с Трампом
Более 2 тыс. украинских БПЛА перехватили в зоне СВО за неделю
Житель Петербурга предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде
Судью задержали после матча «Химки» — «Алания»
Названа истинная причина отправки украинских военных для охраны баз США
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов к 8 Марта
Назван новый худрук МХАТ имени Горького
Песков рассказал о сотрудничестве России с Китаем и Индией
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.