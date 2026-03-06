Психиатр объяснил, как пережить начало самостоятельной жизни ребенка

Механизмы компенсации помогут пережить начало самостоятельной жизни ребенка и его переезд, рассказала «Здоровью Mail» врач-психиатр Елена Лозгунова. Она отметила, что наладить психологическое состояние помогут новые увлечения и времяпрепровождение в кругу друзей.

Построение отношений в зрелом возрасте — прекрасный способ переноса акцентов, — рассказала Лозгунова.

Она отметила, что в такой период появляется достаточно времени для собственных интересов и привязанностей. Также она посоветовала разделить грусть и чувство пустоты с партнером.

