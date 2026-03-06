Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026

«Поступила на доктора»: пациентка рассказала об убитой на Урале медсестре

Убитая в Рефтинске многодетная медсестра училась на врача

Убитая в Рефтинске Свердловской области медсестра незадолго до трагедии поступила учиться на врача, рассказала в беседе с NEWS.ru ее пациентка Наталья. Она добавила, что девушка была отзывчивой, много шутила, смеялась. Женщины часто обсуждали детей.

В последнее время она прямо вся расцвела, как роза, такая ухоженная, яркая вся была. Просто жизнь в глазах светилась и горела. На доктора поступила учиться. Мне еще мама сказала, что Вика вообще молодец, у нас будет еще врач, нам же не хватает врачей. Очень, — говорит, — рада за тебя. Вот буквально это пару дней назад как раз и было, у меня мама ходила на прием и поделилась новостью замечательной, — сказала Наталья.

Она добавила, что может сказать о Виктории только хорошее. Медсестра всегда помогала пожилым пациентам в очереди, около ее кабинета никогда не ругались, подчеркнула девушка. Девушка отметила, что Виктория раньше была более замкнута, а незадолго до трагедии стала больше улыбаться и будто «расцвела».

Ранее асбестовский городской суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве бывшей жены — медсестры рефтинской больницы. По версии следствия, 4 марта мужчина пришел в медучреждение, поднялся на второй этаж и несколько раз ударил ножом свою свою экс-супругу. У погибшей остались шестеро детей, они переданы родственникам.

