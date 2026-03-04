Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 15:54

Бывший водитель лидера ОПГ доказал невиновность в убийстве через суд

На Урале окончательно оправдан обвиняемый в убийстве предпринимателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Екатеринбурга Насими Мамедов, которого обвиняли в убийстве бизнесмена Алексея Зубакина, окончательно признан невиновным, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Прокуратура попыталась оспорить решение, но безуспешно.

Накануне в городе Челябинске состоялось рассмотрение, по итогам которого прокурору было отказано в удовлетворении требований. Оправдательный приговор Кировского районного суда города Екатеринбурга и апелляционное определение Свердловского областного суда оставлены без изменения, — говорится в постановлении.

В июне 2025 года коллегия присяжных Кировского районного суда оправдала Мамедова «в связи с непричастностью к совершению преступления», признав право на реабилитацию. В сентябре 2025 года Свердловский областной суд оставил приговор без изменения, и он вступил в законную силу.

Ранее в Челябинской области суд приговорил четверых участников преступной группировки к срокам от 10,5 до 11 лет колонии строгого режима. Фигурантов задержали в 2024 году за серию грабежей, разбоев и вымогательств с применением оружия и насилия. По данным следствия, они также похищали предпринимателей.

суды
приговоры
Урал
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возвращение империи и царя: шок-пророчества Жириновского о будущем России
Конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: фото самых ярких девушек и народных узоров
Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке
Эксперт поддержал идею Бастрыкина о конфискации имущества у взяточников
Путин указал на одну общенациональную задачу
«Руку, уши и глаз сожгла в печке»: мать кормила сына трупом подруги
Стало известно состояние экипажа атакованного Киевом газовоза
Раскрыты подробности атаки подлодки на иранский фрегат у Шри-Ланки
Диетолог перечислила полезные сладкие подарки на 8 Марта
Диетолог раскрыла, какие привычки чаще всего приводят к ожирению
Американский доброволец ВС РФ оценил политику Евросоюза по Украине
Стало известно о пострадавших моряках при атаке на газовоз России
В поселке Знаменском под Краснодаром нашли обломки беспилотника
Онищенко заметил разницу в сезонной депрессии среди женщин и мужчин
Глава МВД заявил о колоссальной текучке кадров
Бывший водитель лидера ОПГ доказал невиновность в убийстве через суд
Хирург рассказал, насколько эффективны уколы для похудения
Стали известны подробности о затонувшем у Шри-Ланки иранском фрегате
Матвиенко намекнула сенатору-гроссмейстеру на лишение мандата
Катар объявил чрезвычайное положение
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.