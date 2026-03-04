Бывший водитель лидера ОПГ доказал невиновность в убийстве через суд На Урале окончательно оправдан обвиняемый в убийстве предпринимателя

Житель Екатеринбурга Насими Мамедов, которого обвиняли в убийстве бизнесмена Алексея Зубакина, окончательно признан невиновным, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Прокуратура попыталась оспорить решение, но безуспешно.

Накануне в городе Челябинске состоялось рассмотрение, по итогам которого прокурору было отказано в удовлетворении требований. Оправдательный приговор Кировского районного суда города Екатеринбурга и апелляционное определение Свердловского областного суда оставлены без изменения, — говорится в постановлении.

В июне 2025 года коллегия присяжных Кировского районного суда оправдала Мамедова «в связи с непричастностью к совершению преступления», признав право на реабилитацию. В сентябре 2025 года Свердловский областной суд оставил приговор без изменения, и он вступил в законную силу.

Ранее в Челябинской области суд приговорил четверых участников преступной группировки к срокам от 10,5 до 11 лет колонии строгого режима. Фигурантов задержали в 2024 году за серию грабежей, разбоев и вымогательств с применением оружия и насилия. По данным следствия, они также похищали предпринимателей.