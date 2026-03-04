ВСУ сознательно уничтожили в феврале 2022 года группу из 16 украинских военнопленных, в Польше испугались военных Украины, употребляющих наркотики, военнослужащие Вооруженных сил России начали бои за освобождение Григоровки в Запорожской области. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Стало известно о беспредельной жестокости украинских военных в 2022 году

Солдаты ВСУ сознательно уничтожили в феврале 2022 года группу из 16 украинских военнопленных, среди которых была одна женщина, рассказал ветеран СВО, участник операции в Гостомеле с позывным Челентано. По его словам, украинская артиллерия целенаправленно накрыла машину с некомбатантами прицельным огнем.

Кроме того, пленный солдат ВСУ Сергей Костюх рассказал, что раненые украинские военнослужащие попали в плен к российским солдатам после того, как их собственное командование приказало им оставаться на месте и не отходить. По словам военнослужащего, их группу высадили в лесополосе и дали указание действовать по инструкциям, получаемым по рации.

Костюх пояснил, что в итоге на ферму пришли российские военные и взяли всю группу в плен. За это солдаты, по его словам, были благодарны бойцам ВС РФ.

Российские военные «взгрели» украинский «Кракен»

Российские бойцы нанесли ущерб украинскому формированию «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, также под удар попали бригады Нацгвардии и территориальной обороны.

В Минобороны РФ рассказали об успехах российских военных в зоне СВО

Российские войска поразили места подготовки и запуска ударных беспилотников ВСУ дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщили в Минобороны России. Ведомство уточнило, что атаки проводились с использованием авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Наряду с этим российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили девять управляемых авиабомб ВСУ. Также были уничтожены 204 украинских дрона.

Поляки забили тревогу из-за наркоманов в ВСУ

Украинские бойцы на фронте массово употребляют наркотики, что создает угрозу для Польши после завершения боевых действий, заявил главный комендант польской полиции Марек Боронь. Глава ведомства выразил опасение, что наркозависимые военнослужащие ВСУ хлынут в страну и могут влиться в преступные группировки.

Стали известны детали работы российских связистов в Херсонской области

Ежедневное обеспечение бесперебойной связью командования и подразделений в зоне специальной военной операции на Херсонщине осуществляют военнослужащие 4-й гвардейской военной базы из состава группировки войск «Днепр», сообщили в Минобороны РФ. Они поддерживают оперативное управление частями, задействуя все доступные виды связи.

Ключевым направлением работы остается быстрое развертывание защищенных каналов связи. Это необходимо для управления и координации действий подразделений соединения как в тылу, так и непосредственно на передовой.

Каждый военнослужащий обеспечен закрытым военным мессенджером отечественной разработки, что позволяет оставаться на связи круглосуточно. Это приложение обладает полным функционалом. Военный мессенджер не имеет аналогов в гражданской сфере, так как создан исключительно для нужд армии.

В Запорожской области начались бои за Григоровку

Военнослужащие Вооруженных сил России начали бои за освобождение Григоровки в Запорожской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Населенный пункт расположен всего в 26 километрах от города Запорожье, который удерживают украинские войска. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Украина может лишиться оружия от ЕС из-за Ближнего Востока

Страны Евросоюза больше не смогут закупать вооружение для Украины у США в прежних объемах из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, предположил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, ранее глава Белого дома Дональд Трамп переводил этот процесс в плоскость бизнеса, но теперь ситуация кардинально изменится.

