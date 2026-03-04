Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 11:49

Пленный солдат шокировал правдой об отношении командиров ВСУ к «трехсотым»

Пленный солдат ВСУ Костюх заявил о приказе командования раненым не отступать

ВС Украины ВС Украины Фото: Global Look Press
Раненые украинские военнослужащие попали в плен к российским солдатам после того, как их собственное командование приказало им оставаться на месте и не отходить, рассказал Минобороны РФ пленный солдат ВСУ Сергей Костюх. По словам военнослужащего, их группу высадили в лесополосе и дали указание действовать по инструкциям, получаемым по рации.

На позицию высадили в лесополосе и по рации сказали: идите по указаниям. Шли по рации два дня, а потом на ферму пришли. На ферме сказали: сидите и ждите указания, просто не высовывайтесь, сидите под полом. Доложили командованию, просили разрешения «откатиться». Нам сказали сидеть на месте. Все были «трехсотыми», — сообщил солдат ВСУ.

Костюх пояснил, что в итоге на ферму пришли российские военные и взяли всю группу в плен. За это солдаты, по его словам, были благодарны бойцам ВС РФ.

Ранее сообщалось, что рядовой украинского спецбатальона «Шквал» более полутора лет прятался в подвале Волчанска, переодевшись в гражданскую одежду. Солдат из 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ все это время ждал прихода российских войск, чтобы сдаться. Увидев солдат, он немедленно вышел к ним и попросил вывезти его в Россию.

До этого четверо военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка «Скала» сдались в плен российским бойцам на Красноармейском направлении. Это произошло в селе Гришино, где бойцы группировки «Центр» обнаружили вышедших с белым флагом украинцев.

