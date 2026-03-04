Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026

«Урок ждунам»: глава Крыма о задержании пособника Украины

Задержание в Крыму мужчины по подозрению в шпионаже в пользу разведки Украины является «уроком предателям и ждунам», написал в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. Он также поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную и системную работу.

Благодарю чекистов за эффективную и системную работу по выявлению агентуры противника. Каждый такой случай — это вклад в укрепление безопасности Крыма и крымчан, в нашу общую Победу. И урок потенциальным предателям и ждунам, — написал Аксенов.

Ранее в Хабаровском крае был задержан 48-летний местный житель по подозрению в совершении государственной измены и шпионаже в пользу Украины. Следствие полагает, что мужчина занимался сбором сведений о военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также об оборонительных сооружениях воинских частей, расположенных в этом регионе.

Кроме того, работника газовой службы из Белгорода приговорили к 21 году лишения свободы 2-м Западным окружным военным судом. Его признали виновным в государственной измене, контрабанде вооружения, взрывчатых веществ и взрывного устройства.

