25 декабря 2025 в 10:26

Аксенов раскрыл число сбитых над Крымом дронов ВСУ

Над территорией Крыма сбили три украинских беспилотника, сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым-24». БПЛА ликвидировали утром 25 декабря.

На подлете в Гвардейское три дрона были сбиты. Один [сбили] «Панцирем», один сбили стрелковым оружием Минобороны, а один дрон сбило подразделение «БАРС-Крым», — уточнил Аксенов.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 141 украинский беспилотник в небе над регионами страны. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область, где с 23:00 24 декабря до 07:00 25 декабря уничтожили свыше 60 аппаратов.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки беспилотника на село Глинищево Брянского района пострадала женщина. По его словам, пострадавшую госпитализировали.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки дважды нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР уточнили, что погиб один человек, еще двое получили ранения.

