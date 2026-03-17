17 марта 2026 в 03:00

В Иране опровергли информацию о переговорах с американской стороной

Арагчи опроверг информацию о прошедших тайных переговорах с Уиткоффом

Фото: Irgc Official Webiste/Keystone Press Agency/Global Look Press
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи категорически отверг появившуюся в СМИ информацию о возобновлении его прямых контактов со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В заявлении телеканалу Al Jazeera он подчеркнул, что подобные утверждения направлены на введение в заблуждение нефтяных трейдеров и общественности.

Мой последний контакт со спецпосланником президента США состоялся до того, как его работодатель решил прекратить дипломатию, начав незаконное военное нападение на Иран, — заявил Арагчи.

Портал Axios сообщал, что канал связи между Арагчи и Уиткоффом заработал вновь, и иранская сторона якобы акцентировала внимание на прекращении войны. Источники также утверждали, что США готовы к сделке, позволяющей Ирану интегрироваться в мировое сообщество. Президент США Дональд Трамп 15 марта заявлял о диалоге с Тегераном, однако Арагчи в интервью CBS в тот же день подчеркнул, что Иран не видит причин для переговоров.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрил возобновление прямых консультаций между Ираном и США. Этот диалог может стать ключом к стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. По словам Гутерриша, все проблемы и опасения должны решаться путем мирного диалога.

Иран
переговоры
Стив Уиткофф
опровержения
