«Откровенные разговоры»: МИД России о визитах Уиткоффа и Кушнера в Москву

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву способствуют решению украинского конфликта, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. Он подчеркнул, что Российская Федерация всегда была готова к дипломатическому урегулированию ситуации.

Их приезды, безусловно, помогают, поскольку это очень длительные разговоры и, судя по всему, откровенные, — сказал Панкин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты помощника президента России Юрия Ушакова с Уиткоффом носят регулярный характер. В Москве рассчитывают на продолжение взаимодействия в данном формате.

До этого Ушаков заявил, что США не бросили вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон действительно сконцентрирован на теме переговоров с Ираном, однако и украинский вопрос остается актуальным. При этом он допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву. Ушаков добавил, что Белый дом демонстрирует явную заинтересованность в решении ключевых международных вопросов.