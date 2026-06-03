Корреспондент BBC рассказал, почему телекомпания не поехала в Старобельск Журналист BBC Розенберг объяснил отказ ехать в Старобельск угрозой безопасности

Журналист Стив Розенберг заявил, что сотрудники BBC не приехали на место трагедии в Старобельске из-за соображений безопасности, передает Telegram-канал SHOT. По его словам, представители телекомпании направляли запросы в Лондон и планировали вылет в ЛНР военным бортом, однако в последний момент поездку отменили.

Розенберг также сообщил, что BBC освещал события в Старобельске, но из Москвы. Кроме того, он отметил, что британские журналисты передавали информацию и о сегодняшнем обстреле пассажирского автобуса в ДНР, где погибли восемь человек.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова спросила у Розенберга, почему он отказался освещать теракты Киева западной аудитории, в частности трагедию в ЛНР, где дрон ВСУ атаковал колледж. Дипломат указала, что при этом журналист появляется на других мероприятиях.

До этого уполномоченный по правам человека при президенте Яна Лантратова подтвердила, что иностранные журналисты, которые приехали на место трагедии в Старобельске, надевали солнцезащитные очки, чтобы скрыть слезы. По ее словам, во время визита они изучали снимки и осматривали личные вещи погибших детей.