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17 июня 2026 в 19:42

BBC уволит сотни сотрудников и закроет популярные шоу

Гендиректор BBC Бриттин объявил о сокращении 550 сотрудников и пересмотре эфира

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Британская корпорация BBC сократит около 550 рабочих мест и пересмотрит сетку телевизионных и радиопрограмм в рамках первой фазы масштабной экономии, сообщает Sky News со ссылкой на письмо гендиректора Мэтта Бриттина сотрудникам. По его словам, эти меры позволят сохранить 160 млн фунтов стерлингов (15,6 млрд рублей) к концу финансового года.

Наши ведущие новостей имеют уникальные отношения с аудиторией. Однако, учитывая экономию, которую мы должны обеспечить во всей BBC News, мы проводим пересмотр ролей наших главных ведущих. <...> Экономить при выполнении нашей миссии — это вдвойне трудное время для всех, — написал в письме Бриттин.

В ближайшие месяцы вещатель также намерен ликвидировать около 700 корпоративных позиций и урезать штат топ-менеджеров минимум на 10%. Всего новый руководитель корпорации планирует уволить до 2 тыс. человек, что станет крупнейшим снижением численности персонала за последние 15 лет. Под изменения попадут воскресный выпуск BBC Breakfast, ряд передач на Radio 4 и World Service. При этом производственные команды нескольких политических шоу будут объединены.

Представители профильных профсоюзов назвали сокращения разрушительными, предупредив, что они ставят под угрозу способность вещателя выполнять свою общественную миссию. Финансирование BBC в основном формируется за счет ежегодного лицензионного сбора с домохозяйств в размере £180 (17,5 тыс.рублей), который приносит около £3,8 млрд (371 млрд рублей). При этом корпорация ежегодно теряет более £550 млн (53,7 млрд рублей) из-за уклонения граждан от уплаты и оттока молодой аудитории на стриминговые платформы.

Ранее журналист BBC Стив Розенберг объяснил решение редакции не отправлять съемочную группу в Старобельск соображениями безопасности. По его словам, сотрудники планировали вылететь в ЛНР военным бортом после согласования с Лондоном, однако поездку отменили в последний момент, а события освещались из Москвы.

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