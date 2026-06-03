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03 июня 2026 в 14:31

Захарова поставила журналиста BBC в неудобное положение на ПМЭФ

Захарова спросила у журналиста BBC, почему он отказался освещать теракт в ЛНР

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Представитель МИД России Мария Захарова на полях ПМЭФ спросила у журналиста BBC News Стива Розенберга, почему он отказался показывать теракты Киева западной аудитории, в частности трагедию в ЛНР. При этом, как уточнила дипломат, представитель СМИ появляется на других мероприятиях.

Если вы обернетесь назад, за вами стоит Стив Розенберг, это корреспондент BBC. И задайте ему вопрос, почему теракты, которые осуществляются киевским режимом, не показываются западной аудитории. Задайте вопрос, почему на площадках ярмарок и других мероприятий он есть, а в Старобельске его не было. У меня, например, есть вопрос, — отметила она.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что все причастные к террористическим актам на территории РФ столкнутся с наказанием и Россия не простит им преступлений. По его словам, Европа молчит о смертельных ударах по Старобельску (ЛНР), потому что не хочет себя осуждать.

Также посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал удар ВСУ по ЛНР терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.

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