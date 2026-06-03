«Повторить судьбу Украины»: в Молдавии раскрыли, к чему ведут власти страны Депутат Фуртунэ: власти Молдавии делают все, чтобы уничтожить республику

Власти Молдавии делают все, чтобы повторить судьбу Украины, заявила NEWS.ru председатель политической партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ. По ее словам, правящая партия PAS больше всего боится народа и Бога, но у оппозиции Молдавии есть все инструменты, чтобы убрать «предателей» с верхушки, для этого нужна лишь политическая воля.

Если народ выйдет на улицу, власти не смогут объяснить Европейскому союзу, почему они дают деньги, а народ недоволен. А Бога боятся, потому что у них нет веры. Их идеология — разрушить государство, доказать, что оно не может быть независимым, присоединить к Румынии и стать членом НАТО. Они делают все, чтобы это государство исчезло, — сказала Фуртунэ.

Она подчеркнула, что политика правящей партии выглядит как преступление и предательство власти против народа.

Ранее посол РФ в Кишиневе Олег Озеров отмечал, что Россия в вопросе выхода Молдавии из СНГ исходит из того, что «все не навечно». По его словам, вполне возможны сценарии, когда будущие президенты республики вновь увидят перспективу в развитии отношений с Москвой.

До этого глава молдавского МИД Михай Попшой сообщил, что республика не рассматривает возможность высылки посла России Олега Озерова, поскольку такой шаг повлечет за собой ответные действия и только усложнит региональную обстановку. Если бы Кишинев посчитал, что подобный жест снизит существующие угрозы безопасности, он, вероятно, пошел бы на это, уточнил министр.