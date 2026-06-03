Власти Молдавии делают все, чтобы повторить судьбу Украины, заявила NEWS.ru председатель политической партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ. По ее словам, правящая партия PAS больше всего боится народа и Бога, но у оппозиции Молдавии есть все инструменты, чтобы убрать «предателей» с верхушки, для этого нужна лишь политическая воля.
Если народ выйдет на улицу, власти не смогут объяснить Европейскому союзу, почему они дают деньги, а народ недоволен. А Бога боятся, потому что у них нет веры. Их идеология — разрушить государство, доказать, что оно не может быть независимым, присоединить к Румынии и стать членом НАТО. Они делают все, чтобы это государство исчезло, — сказала Фуртунэ.
Она подчеркнула, что политика правящей партии выглядит как преступление и предательство власти против народа.
Ранее посол РФ в Кишиневе Олег Озеров отмечал, что Россия в вопросе выхода Молдавии из СНГ исходит из того, что «все не навечно». По его словам, вполне возможны сценарии, когда будущие президенты республики вновь увидят перспективу в развитии отношений с Москвой.
До этого глава молдавского МИД Михай Попшой сообщил, что республика не рассматривает возможность высылки посла России Олега Озерова, поскольку такой шаг повлечет за собой ответные действия и только усложнит региональную обстановку. Если бы Кишинев посчитал, что подобный жест снизит существующие угрозы безопасности, он, вероятно, пошел бы на это, уточнил министр.