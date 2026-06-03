ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 16:15

«Повторить судьбу Украины»: в Молдавии раскрыли, к чему ведут власти страны

Депутат Фуртунэ: власти Молдавии делают все, чтобы уничтожить республику

Виктория Фуртунэ Виктория Фуртунэ Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Молдавии делают все, чтобы повторить судьбу Украины, заявила NEWS.ru председатель политической партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ. По ее словам, правящая партия PAS больше всего боится народа и Бога, но у оппозиции Молдавии есть все инструменты, чтобы убрать «предателей» с верхушки, для этого нужна лишь политическая воля.

Если народ выйдет на улицу, власти не смогут объяснить Европейскому союзу, почему они дают деньги, а народ недоволен. А Бога боятся, потому что у них нет веры. Их идеология — разрушить государство, доказать, что оно не может быть независимым, присоединить к Румынии и стать членом НАТО. Они делают все, чтобы это государство исчезло, — сказала Фуртунэ.

Она подчеркнула, что политика правящей партии выглядит как преступление и предательство власти против народа.

Ранее посол РФ в Кишиневе Олег Озеров отмечал, что Россия в вопросе выхода Молдавии из СНГ исходит из того, что «все не навечно». По его словам, вполне возможны сценарии, когда будущие президенты республики вновь увидят перспективу в развитии отношений с Москвой.

До этого глава молдавского МИД Михай Попшой сообщил, что республика не рассматривает возможность высылки посла России Олега Озерова, поскольку такой шаг повлечет за собой ответные действия и только усложнит региональную обстановку. Если бы Кишинев посчитал, что подобный жест снизит существующие угрозы безопасности, он, вероятно, пошел бы на это, уточнил министр.

Страны СНГ
Молдавия
Европейский союз
Румыния
Сона Рустамова
С. Рустамова
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
На Ozon и WB теперь можно пожаловаться на «Госуслугах»: как это работает
Более 20 человек обратились в полицию по делу об обмане блогеров
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.