Песков подтвердил контакты между Ушаковым и Уиткоффом

Контакты помощника президента России Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом носят регулярный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Москве рассчитывают на продолжение взаимодействия в данном формате, передает ТАСС.

Контакты с ним идут постоянные, Ушаков контактирует, он на постоянной связи с ним, — сказал Песков.

Кремль подтвердил заинтересованность в сохранении этого канала связи для обсуждения актуальной повестки. Однако четких планов по возможному визиту Уиткоффа в Россию на данный момент нет.

До этого стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Белый дом показал заинтересованность в решении ключевых вопросов и украинского кризиса.

Ранее Ушаков заявил, что США не бросили вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон действительно сконцентрирован на теме переговоров с Ираном, однако и украинский вопрос остается актуальным.