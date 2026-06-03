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03 июня 2026 в 16:23

«Хейт детей — последнее дело»: Яна Рудковская вступилась за дочь Тимати

Продюсер Яна Рудковская поддержала дочь Тимати, которую хейтят за фильм «Дива»

Яна Рудковская Яна Рудковская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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12-летняя Алиса Юнусова, которую хейтят за участие в новом фильме «Дива», — трудяга, талантливая девочка и сама заслужила эту роль, сказала NEWS.ru продюсер Яна Рудковская. Она подчеркнула, что издеваться над детьми в соцсетях — аморально.

Я знаю Алису очень хорошо, они с Сашей (13-летний сын Яны Рудковской Александр Плющенко. — NEWS.ru) играют в короткометражном фильме «Три мушкетера». Она фантастически играет, невероятная девочка, очень развитая, прекрасно говорит на английском, с ней с детства занимались актерским мастерством. Бабушка Симона и родители столько в нее вложили, — сказала Рудковская.

Продюсер подчеркнула, что, несмотря на совсем юный возраст, Алиса много работает над собой, она трудяга и может сыграть в принципе любую роль, воплотить на экране любой художественный образ.

Если это дочь Тимати, то это еще ничего не значит. Как и сын Плющенко. Это не золотая молодежь, а дети-трудяги, которые работают, а не по подвалам шарятся, — подчеркнула Яна.

Продюсер раскритиковала людей, которые пишут в соцсетях язвительные комментарии в адрес детей. По ее словам, в последнее время хейт в интернете уже перешел все границы.

Те, кто хейтят, — бессовестные люди. Хейт детей — это последнее дело. Хейт уже выше всех моральных устоев. Саша постоянно сталкивается с хейтом, я категорически против этого, — сказала продюсер.

Новый фэнтезийный фильм «Дива» режиссера Анны Меликян рассказывает о девочке-вундеркинде, обладающей оперным голосом и попадающей на большую сцену. Картина выйдет в кинотеатрах в декабре 2026 года.

Ранее Алиса Юнусова приняла участие в новой фотосессии, примерив на себя образ Матильды из знаменитого фильма Люка Бессона «Леон». Девочка повторила стиль героини Натали Портман.

Яна Рудковская
хейтеры
Тимати
дети звёзд
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