«Это танцы на костях»: сын Децла о кавере Тимати и примирении с дедушкой Сын Децла раскритиковал примирение своего дедушки с Тимати после кончины отца

Сын российского рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Антоний в эфире шоу «УТРО.ТНТ» назвал примирение его дедушки и певца Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), а также кавер на песню «Мои слезы» танцами на костях. По его мнению, эти события произошли слишком рано после ухода его отца из жизни.

На протяжении 15 лет, когда папа уже ушел в андеграунд, дедушка всегда говорил, что Тимати лучше. Я не думаю, что это был хороший инфоповод для них. Ну, помирились. <...> Это произошло примерно через три месяца после кончины папы, поэтому я считаю, что это танцы на костях, — отметил Толмацкий-младший.

Говоря о своем месте в музыке, Антоний признался, что считает себя скорее поэтом, чем рэпером. По его мнению, за последние 20 лет рэп потерял тот флер, которым обладал раньше.

Ранее сообщалось, что Толмацкий-младший решил продать квартиру отца в центре Москвы за 90 млн рублей. Недвижимость расположена на улице Казакова и занимает весь пятый этаж жилого дома. При этом мать Антония выступает против этой сделки. По данным источника, недвижимость уже заинтересовала одного столичного миллионера.