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06 июля 2026 в 16:21

Сестра Тимати показала кадры с роскошного дня рождения в Сен-Тропе

Сводная сестра Тимати Анна Юнусова отметила 23-летие во Франции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Младшая сводная сестра рэпера Тимати Анна Юнусова отпраздновала свое 23-летие на французском курорте Сен-Тропе. Фотографиями с торжества девушка поделилась в социальных сетях.

Праздник прошел на яхте. На опубликованных снимках Юнусова позирует на борту судна в светлом платье-комбинации. В подписи к публикации она поблагодарила подписчиков за поздравления, однако подробностями празднования делиться не стала.

Ранее Тимати прокомментировал свое включение в 20-й пакет санкций Евросоюза словами «мне по фигу». Музыкант отметил, что введенные ограничения не окажут влияния на его повседневную жизнь. Персональные санкции в отношении Юнусова были введены за его публичную поддержку государственной политики России.

Между тем модель и девушка рэпера Тимати Валентина Иванова опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых показала фигуру спустя полгода после родов. Она рассказала, что выбрала щадящий режим восстановления вместо интенсивных тренировок и в итоге осталась довольна результатом.

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